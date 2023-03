Amy Childs ist nicht bereit für die Geburt ihrer Zwillinge!

Sie bräuchte wohl noch ein bisschen Zeit. Amy Childs (32) war durch ihre Teilnahme bei The Only Way Is Essex bekannt geworden. 2021 lernte die Brünette dann ihren heutigen Freund Billy Delbosq kennen. In die Beziehung brachte sie bereits zwei Kinder mit und wollte eigentlich keinen weiteren Nachwuchs. Doch dann wurde sie wieder schwanger – mit Zwillingen. Die sollen in wenigen Wochen zu Welt kommen. Wenn es nach Amy ginge, könnte das aber ruhig noch eine Weile dauern!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, sei Amy noch nicht bereit dafür, dass zwei weitere Kinder in ihrem Haus sein werden. Bei ihrem Billy sei sie jedoch anderer Meinung: "Er wird so toll sein, er wird so ein toller Vater sein, aber es wird echt verrückt", gab die TV-Bekanntheit in einer neuen Folge der Show preis.

Vor wenigen Tagen erst dachte die TV-Bekanntheit, dass die Babys kommen. "Ich hatte in der Nacht so etwas wie ein paar Übungswehen. Ja, ich geriet in Panik und dachte: 'Kommen sie jetzt? Kommen die Babys?'", erzählte sie ihren Fans bei Instagram. Danach habe sie sich aber schnell wieder beruhigt: "Aber jetzt fühle ich mich gut."

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und Billy Delbosq

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und Billy Delbosq im Dezember 2022

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, Britische Reality-TV-Bekanntheit

