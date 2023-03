Beste Freunde: Ben Affleck und Matt Damon teilten sich Konto

Ben Affleck (50) und Matt Damon (52) verbindet eine jahrelange Freundschaft. Der "Batman"-Star und der "Jason Bourne"-Darstellern zählen schon seit Langem zu den erfolgreichsten Schauspielern in Hollywood. Vor ihrem großen Durchbruch in der Filmbranche mussten sich die Kumpels noch von einem Casting zum nächsten schleppen. In dieser Zeit in den 80er-Jahren wohnten sie nicht nur zusammen – Ben und Matt hatten sogar ein gemeinsames Bankkonto!

In der aktuellen Folge von "The Bill Simmons Podcast" plaudern die beiden Freunde über ihre Karriere-Anfänge in Los Angeles. "Wir wollten uns gegenseitig helfen und füreinander da sein", erklärt Ben. Und das beinhaltete auch die Finanzen: Um über die Runden zu kommen, wenn einer mal keinen Job hatte, teilten sie sich ein Konto. "Es war ungewöhnlich, aber wir brauchten das Geld für die Vorsprechen – im Nachhinein ist das eine seltsame Sache", gibt Matt witzelnd zu.

Die zwei Stars standen auch schon mehrmals gemeinsam vor der Kamera. In dem historischen Action-Drama "The Last Duel" verkörperten sie 2020 einen Ritter und seinen Knappen. Ihr wohl berühmtester Streifen ist aber wohl "Good Will Hunting." In dem Klassiker hatten Matt und Ben nicht nur zwei der Hauptrollen übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben.

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Premiere von "Live By Night" im Januar 2017

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Golden Globes 1998

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon, 2017

