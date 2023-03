Brooke Shields musste als Kind 27-jährigen Co-Star küssen!

Brooke Shields (57) teilt traumatische Erlebnisse aus ihrer Kindheit. Die US-Amerikanerin steht bereits seit jungen Jahren vor der Kamera. Ihr erster großer Filmerfolg war "Pretty Baby": In dem Streifen von 1977 spielte die Brünette ein junges Mädchen, das in einem Bordell aufwächst und schließlich selbst zur Prostituierten wird. Bei den Dreharbeiten war Brooke gerade einmal elf Jahre alt – und musste am Set einen erwachsenen Co-Star küssen, während ihre Mutter einfach zusah!

In ihrer Dokumentation, die ebenfalls "Pretty Baby" heißt, spricht die 57-Jährige unter Tränen über den Vorfall. So habe sie für eine Szene den damals 27-jährigen Keith Carradine küssen sollen und sei von ihrer Mutter sogar noch dazu ermutigt worden. Auch ihr Co-Star habe sie gedrängt und beteuert: "Der Kuss ist nur vorgetäuscht. Es ist alles nur gespielt!" Zudem habe der Regisseur sie damals angemeckert, als sie das Gesicht verzogen habe.

Es ist nicht die erste schlimme Enthüllung von Brooke. Die Ex von Andre Agassi (52) gab erst vor wenigen Wochen preis, dass sie als junge Frau vergewaltigt worden war. "Es hat mich viele Jahre Therapie gekostet, um überhaupt darüber sprechen zu können", versicherte Brooke.

Brooke Shields 1977 in "Pretty Baby"

Brooke Shields und Keith Carradine in "Pretty Baby"

Brooke Shields im Januar 2023

