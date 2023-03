Chrissy Teigen findet drei Kinder "unterhaltsam schwierig"

Seit fast zehn Jahren sind Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Luna, Miles und Esti. Immer wieder nimmt Chrissy ihre Fans online zu Ausflügen ihrer Familie mit oder teilt Schnappschüsse ihrer Kinder. Aber hat sich das Leben der jetzt fünfköpfigen Familie seit der Geburt von Esti im Januar sehr verändert? So empfindet Chrissy ihr Familienleben mit den drei Kindern.

In einem Interview mit Parents.com beschreibt Chrissy offen, wie es ist, Eltern von drei Kindern zu sein. "Zwei waren schon schwer. Aber drei sind 'unterhaltsam' schwierig, weil du ihnen zahlenmäßig unterlegen bist", erklärt sie. Wenn man sich umschaue, sehe man eines der Kinder sich übergeben, das andere macht Ninja-Übungen und das Baby liege perfekt in der Ecke und schlafe. "Alle sind so verschieden. Es ist lustig und man hat Spaß", beschreibt Chrissy das Leben daheim weiter.

Ihr Fokus liege jedoch nicht nur auf ihrer Familie, erläutert Chrissy im selben Interview: "Ich habe meinen Job immer geliebt und habe viel Freude an meiner Website Cravings. Hier kann ich meine Leidenschaft fürs Essen und Kochen mit meiner Familie und anderen Menschen teilen. [...] Im Chaos gehe ich auf", beschreibt sie sich und ihre Karriere.

Getty Images Chrissy Teigen mit John Legend auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammys 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im September 2021

