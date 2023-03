Diese knallharte Morgenroutine verfolgt Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez (53) ackert für ihren Traumkörper! Die Sängerin ist neben ihrer Musik auch für ihre heißen Kurven bekannt. Bei ihren Auftritten liefert die "Booty"-Interpretin stets eine wilde Show ab – und zeigt dabei nicht selten ihren gestählten Body. Doch der kostet die US-Amerikanerin auch eine Menge Arbeit und Kraft: J.Lo steht jeden Morgen vor fünf Uhr auf, um zu trainieren!

Wie US Weekly berichtet, beginne die Schauspielerin ihren Tag mit einer ersten Sporteinheit um 4:45 Uhr. Dabei sei ihr egal, wie voll ihr Terminkalender ist, erklärt der Superstar und ergänzt: "Die Bewegung meines Körpers hilft mir dabei, eine positive mentale Einstellung zu bewahren." J.Lo brauche die knallharte Morgenroutine, um positiv in den Tag zu starten. "Wenn man durch Entschlossenheit und Fokus eine gute Balance findet, drängt man automatisch darauf, die beste Version von sich selbst zu sein", stellt die Beauty klar.

In einem früheren Interview enthüllte Jennifer einen anderen Tipp: "Eines meiner größten Geheimnisse ist Schlaf." Dabei sei jedoch keine große Menge an Schlaf der Schlüssel, sondern die richtige Dosierung. "Es gibt eine bestimmte Anzahl an Stunden, die man schlafen kann, ohne dass das Gesicht einschläft", verriet die Sängerin. "Entweder unter vier oder über sieben Stunden, das ist meine Regel", beschrieb die "Manhattan Love Story"-Darstellerin.

Getty Images J.Lo im Januar 2023 in Hollywood

MEGA Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez bei den Grammy Awards, 2023

