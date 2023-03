König Charles ist streng mit der Gästeliste für die Krönung!

Die Krönung von Prinz Charles III. (74) rückt immer näher. Am 6. Mai wird die Zeremonie in der Westminster Abbey abgehalten. Die Gästeliste wird immer wieder heiß diskutiert. Zur Krönung seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) erschienen 1953 knapp 8.300 Gäste. Im Vergleich dazu werde zu Charles' Krönung nur knapp ein Drittel der damaligen Gästemenge erwartet. Aber warum hat Charles so wenig Leute eingeladen?

Royal-Experte Joe Little beschreibt im "A Right Royal Podcast", was er von Charles' Krönung und der Gästeliste erwartet. Im Gegensatz zu seiner Mutter 1953 lud Charles nur 2.000 bis 3.000 Leute ein. "Die modernen Schutzvorschriften schränken die Nutzung der Westminster Abbey ein. Die Kirche wird zwei Wochen vor der Zeremonie geschlossen, es werden also keine großen Tribünen, Emporen oder royale Boxen aufgebaut", erklärt der Experte. Er rechne jedoch damit, dass einige bekannte Persönlichkeiten da sein würden, die mit Charles und Camilla (75) befreundet sind. Die Royals halten ihre Gästeliste geheim. Man werde also erst am Tag der Krönung sehen, wer wirklich eingeladen wurde.

Lange wurde auch spekuliert, ob Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) zur Krönung erscheinen würden. Der Royal-Experte rechne nicht nur mit der Teilnahme der beiden, sondern auch mit der ihrer Kinder Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1). Archie wird am Tag der Krönung auch seinen vierten Geburtstag feiern.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot, Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Mai 2019

Getty Images Prinz Charles, November 2021

