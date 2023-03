Kugelrunder Bauch: Wann kommt das Baby von Aurora Ramazotti?

Bei Aurora Ramazzotti (26) muss es bald so weit sein! Die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) zeigt ihren Babybauch seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft regelmäßig im Netz. Dabei scheint sie unglaublich stolz auf ihre Kugel zu sein – sie stellt diese mit verschiedenen Outfits immer wieder in den Fokus ihrer Aufnahmen. Ihr Freund Tommaso Zorzi postete jetzt ein Bild, das nur eine Frage offenlässt: Wann kommt Auroras Kind endlich auf die Welt?

In dem neusten Beitrag des italienischen Fernsehmoderators auf Instagram zeigte er sich fast im Partnerlook mit der 26-Jährigen. Beide haben sich in ein weißes Tank-Top geschmissen und tragen dazu eine stylishe Sonnenbrille. Der einzige Unterschied dabei – das Top bleibt bei Aurora wegen ihres Schwangerschaftsbauches nicht an Ort und Stelle, sondern ist bis unter die Brust hochgerutscht. Tommaso kommentierte die Aufnahme mit den Worten: "Zio kann es kaum erwarten, dich zu treffen" und fügte ein Babygesicht-Emoji hinzu.

Vor zwei Wochen hatte die Freundin von Goffredo Cerza ihrer Community ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben. "Auf dieser Reise ist jeder Moment eine Entdeckung", hatte sie unter einem Instagram-Beitrag geschrieben und erwähnt, dass für sie vor allem Sport wichtig bei dieser Erfahrung sei.

Aurora Ramazzotti im März 2023

Aurora Ramazzotti im März 2023

Aurora Ramazzotti im Februar 2023

