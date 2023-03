Null-Euro-Geschenk: Das bekam Georgina von Cristiano Ronaldo

An Geld mangelt es ihnen nicht! Georgina Rodriguez (29) und Cristiano Ronaldo (38) sind seit 2016 ein Paar und nach wie vor funkt es so richtig zwischen dem Model und dem Fußballer. Zuletzt sind die beiden mit ihrer Familie nach Saudi Arabien gezogen. Man nimmt an, dass Ronaldo bei seinem neuen Verein satte 196 Millionen Euro pro Jahr verdient, was ihn tatsächlich zum bestbezahlten Sportler aller Zeiten macht. Doch für Georgina hat Cristiano ein besonderes Geburtstagsgeschenk: seine Zeit!

Der Fußballprofi könnte seiner Freundin alles kaufen. Doch wie Sun berichtet, verriet das Model, während sie die zweite Staffel ihrer Netflix-Serie "Soy Georgina" promotete, dass das Geburtstagsgeschenk des Ex-Manchester United-Stars Quality Time war. "Dieses Jahr hat er mir seine Zeit geschenkt, weil mein Geburtstag immer mit einem Spiel zusammenfällt und ich sehr wenige Geburtstage mit ihm verbringe", erklärte die Powerfrau. Es habe sie unglaublich glücklich gemacht, ihren Festtag mit ihrer Familie zu verbringen.

Georgina und Cristiano leben mit ihrer Patchworkfamilie in der Hauptstadt Riad. Jedoch dürfen unverheiratete Paare nach dem saudi-arabischen Gesetz eigentlich nicht zusammenwohnen. Aufgrund von Cristianos Status als vermarktungsstärkster Sportler der Welt erhielten die Promis aber einen Freifahrtsschein. So können die Verliebten so oft zusammen sein, wie sie wollen.

