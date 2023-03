"Persönlichkeit": So eroberte Jessica ihren Elyas M'Barek!

Deswegen hat Elyas M'Barek (40) seine Frau Jessica Riso geheiratet! Im vergangenen September gab der Schauspieler dem amerikanischen Model das Jawort. Ihr Privatleben halten die beiden Turteltauben eigentlich privat, doch einen kleinen Eindruck von der Hochzeit konnten sie ihrer Community nicht vorenthalten. Wie lange das frisch vermählte Paar bereits zusammen ist, ist nicht bekannt. Doch Elyas plauderte jetzt aus, wie seine Jessica ihn damals überzeugen konnte.

"Persönlichkeit", brachte es der 40-Jährige kurz und knapp in einem Interview gegenüber RTL auf den Punkt und fügte hinzu: "Schönheit kommt eigentlich immer – so platt es klingen mag – von innen." Dazu gehöre seiner Meinung nach nicht nur eine gute Ausstrahlung, viel Humor oder ein schönes Lachen, sondern auch, dass jemand interessante Dinge zu erzählen habe und sich in seinem Körper wohlfühle.

Doch körperlich hat Jessica auf jeden Fall auch viel zu bieten – das zeigte sie ihren Followern am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal mit einem heißen Nacktfoto. Doch von Eifersucht scheint bei dem Münchner keine Spur zu sein. "Er sagte nur 'Oh, was für ein schönes Bild'", plauderte die Brünette aus.

Instagram / elyas_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im Februar 2023

Getty Images Elyas und Jessica M'Barek im Februar 2023

Instagram / jessica_mbarek Jessica und Elyas M'Barek im Oktober 2022

