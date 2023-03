Planten Reese Witherspoon und Jim im Voraus die Scheidung?

Reese Witherspoon (47) und Jim Toth (52) wollten sich absichern. Wenige Tage vor ihrem zwölften Hochzeitstag gaben sie bekannt, dass sie sich getrennt haben und sich scheiden lassen wollen. Für viele Fans kam das Liebes-Aus der Schauspielerin und des Talentagenten überraschend, denn nichts schien auf eine Ehekrise hinzudeuten. Das Ex-Paar dagegen schien sich für diese Situation bereits gewappnet zu haben: Reese und Jim sollen sich auf eine mögliche Scheidung im Voraus vorbereitet haben!

Insbesondere die 47-Jährige habe für den Fall der Fälle einiges in die Wege leiten lassen, wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete: "Reese hat das letzte Jahr damit verbracht, sich auf das nächste Kapitel vorzubereiten." Das Ex-Paar sei sich in diesem Punkt einig gewesen: "Sie dachten sich, dass ihre Ehe nicht ewig halten würde und dass sie einen Plan für die Aufteilung ihres Vermögens brauchen, damit nicht zerstört wird, was sie sich gemeinsam aufgebaut haben." Die beiden sollen gemeinsame Häuser und das gemeinsame Unternehmen verkauft haben.

Zwischen Reese und Jim wird sich kein Rosenkrieg anbahnen, sie sollen sich mit der Zeit einfach auseinandergelebt haben. "Es gibt keinen großen Skandal oder ein Drama, nur zwei Leute, die im Grunde genommen Co-Eltern geworden sind und nicht mehr wirklich romantische Gefühle füreinander haben", berichtete eine Quelle gegenüber Page Six.

