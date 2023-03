Reese Witherspoon und Jims Ehe wurde mit der Zeit platonisch

Sind das etwa die Gründe für das Ehe-Aus? Reese Witherspoon (47) und Jim Toth (52) zählten zu den Traumpaaren Hollywoods. Die Schauspielerin und der Talentagent traten am 26. März 2011 vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Ein Jahr später kam ihr gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt. Doch vor wenigen Tagen verkündeten sie völlig überraschend, dass sie sich scheiden lassen. Berichten zufolge haben sich Reese und Jim schlicht und ergreifend auseinandergelebt.

"Es gibt keinen großen Skandal oder ein Drama, nur zwei Leute, die im Grunde genommen Co-Eltern geworden sind und nicht mehr wirklich romantische Gefühle füreinander haben", betonte ein Insider gegenüber Page Six. Das einstige Paar habe die Scheidungspapiere noch nicht eingereicht und werde "weiterhin zusammenarbeiten", versicherte eine weitere Quelle.

An Weihnachten schien nichts auf eine Ehekrise hinzudeuten. Anlässlich der Feiertage hatte der Filmstar via Instagram einen niedlichen Schnappschuss seiner Familie geteilt. Das Bild zeigt Reese's Tochter Ava (23) und Sohnemann Deacon (19) aus der Beziehung mit ihrem Ex Ryan Phillippe (48) gemeinsam mit ihrem Halbbruder Tennessee James.

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Jim Toth

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jim Toth mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon mit ihren Kids und Jim Toth, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de