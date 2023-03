Selena-Drama: Jetzt äußert sich Hailey Biebers BFF Justine

Justine Skye (27) macht ihrem Ärger Luft! Schon seit mehreren Wochen sorgt Hailey Bieber (26) regelmäßig für Schlagzeilen: Angeblich machte sie sich öffentlich über Selena Gomez (30), die Ex-Freundin ihres Mannes Justin Bieber (29), lustig. Das Ganze führte nun so weit, dass das Model Selena kontaktierte, da es immer wieder Hate-Nachrichten und sogar Morddrohungen bekommen haben soll. Inmitten der Gerüchte um die Selena-Fehde meldete sich nun Haileys BFF Justine zu Wort.

Auf Twitter gab die 27-Jährige ihren Senf dazu: "Es ist eine verrückte Welt, in der wir leben, in der nichts genug für euch alle ist. Ihr habt genug angenommen und es ist eigentlich mehr als verrückt an diesem Punkt, der seit über einem Monat andauert", wetterte Justine. "Niemand sagt etwas, weil man bei euch nicht gewinnen kann, aber ich habe es verdammt nochmal satt. Es spielt keine Rolle, was irgendjemand sagt, ihr wollt nicht, dass die Wahrheit wahr ist... Aber Tatsache ist, dass ihr alle so falsch seid", heißt es außerdem in dem Tweet.

Während Justine im Netz meckerte, scheinen Hailey und Selena das Drama endgültig beenden zu wollen. Nachdem der Ex-Disney-Star ein Statement auf Instagram postete, meldet sich auch die 26-Jährige zu Wort: "Dinge können immer aus dem Zusammenhang gerissen und anders interpretiert werden, als sie beabsichtigt waren. Wir alle müssen uns mehr Gedanken darüber machen, was wir posten und was wir sagen – mich eingeschlossen." Mittlerweile folgen sich die Frauen sogar auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Justine Skye und Hailey Bieber im Januar 2018

Getty Images Justine Skye, Schauspielerin

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

