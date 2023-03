Tori Spelling und Dean McDermott kämpfen um ihre Beziehung

Tori Spelling (49) und Dean McDermott (56) arbeiten hart an ihrem Liebesglück. Seit 2006 sind die beiden zusammen, doch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Höhen und Tiefen in ihrer Ehe. Im Juni 2022 hatten sich die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit und ihr Mann sogar zwischenzeitlich getrennt – doch vor wenigen Wochen zeigten sie sich wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Tori und Dean sollen derweil für ihre Beziehung kämpfen.

Ein Insider sprach nun mit Entertainment Tonight über den derzeitigen Beziehungsstand der Eheleute. "Die Eheberatung hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie versuchen, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen, und bisher ist es ziemlich gut gelaufen", erklärte dieser. Offenbar kämpfen beide für den Fortbestand ihrer Ehe: "Jeder tut sein Bestes, um die Dinge über Wasser zu halten und ein Leben zu führen, das so normal wie möglich ist und versucht, glücklich zu bleiben."

Schon am vergangenen Valentinstag hatten Tori und Dean deutlich gemacht, dass zwischen ihnen die Wogen wieder geglättet sind: Sie verbrachten ein romantisches Dinner zu zweit. Im Auto soll es dann laut Page Six auch noch einen leidenschaftlichen Kuss gegeben haben...

Instagram / imdeanmcdermott Tori Spelling und Dean McDermott

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kids

