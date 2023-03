Baby bald da: Kaley Cuoco zeigt Bauch in Schwarz-Weiß-Fotos

Sie müssen nicht mehr lange warten! Kaley Cuoco (37) und ihr Partner Tom Pelphrey (40) gehen seit einigen Monaten bereits zusammen durchs Leben. Nun erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind – das gab die The Big Bang Theory-Bekanntheit im vergangenen Oktober via Social Media bekannt. Die Serien-Darstellerin zeigt seitdem regelmäßig ihren Followern Schnappschüsse von ihrem stetig wachsenden Babybauch. So auch jetzt: Kaley und ihr Liebster treten für Schwangerschaftsfotos lässig vor die Linse!

Die 37-Jährige teilt die Bilder, die in einem Schwarz-Weiß-Ton gehalten sind, via Instagram. Auf einem der Pics sind Kaley und Tom lachend und mit ihren Hunden im Arm zu sehen. Diesen Anblick untermalt die Ex von Karl Cook (32) mit den Worten: "Sie warten darauf, dass endlich ihre menschliche Schwester auftaucht." Auf dem anderen Schnappschuss posiert das Paar leicht schmunzelnd vor einem ländlichen Hintergrund. Kaley scheint etwas beschäftigt damit zu sein, ihre umherfliegenden Haare in Schach zu halten.

Vor knapp einer Woche zeigte sich die "Penny"-Darstellerin in einem nudefarbenen Tanktop-Kleid mit einem ihrer Hunde vor dem Spiegel posierend. Auch hier war ihre Babykugel deutlich zu erkennen. Wie bereits bekannt wurde, wird das Kind ein Mädchen – den Namen der Kleinen möchte Kaley allerdings nicht verraten.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Tom Pelphrey und Kaley Cuoco während der Golden Globe Awards

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit Babybauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de