Großes Drama um Echtpelz: GNTM-Elsa lässt der Hate kalt

Elsa Latifaj zieht weiter ihr Ding durch. Bei Germany's next Topmodel hatte die Österreicherin um den begehrten Titel gekämpft – bis sie die Show in der vergangenen Folge auf Platz 15 verlassen musste. Doch während der Ausstrahlung blieben nicht etwa die Modelqualitäten der 18-Jährigen in Erinnerung – sie polarisierte vielmehr durch ihre geliebte Echtpelz-Jacke. Dafür musste das Nachwuchsmodel sehr viel Kritik einstecken. Promiflash verrät Elsa, wie sie damit umgeht.

"Ich gehe sehr gut mit Hate um, das war auch schon so, bevor ich bei 'Germanys Next Topmodel' eingestiegen bin", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Diesmal sei die Kritik zwar von sehr vielen Leuten auf Elsa eingeprasselt – doch auch das mache ihr nichts aus. "Man muss auch daran denken, dass Tiere auch getötet werden und dass man deren Fleisch essen kann, also lasse ich mir deswegen nichts sagen", betont die gelernte Friseurin.

Auch die Senderverantwortlichen von ProSieben selbst hatten gegenüber Promiflash bereits Stellung zu Elsas Vorliebe für Echtpelz bezogen. "Was bei #GNTM passiert, passiert. Was die Models tun und sagen und welche Mode sie mögen, entscheiden sie selbst", hatte GNTM-Sprecherin Tina Land erklärt.

