Paris Hilton: "Ich wurde mein ganzes Leben lang verletzt"

Sie spricht offen über ihre traumatische Vergangenheit! Paris Hilton (42) ist eine TV-Persönlichkeit und gehört als Enkelin von Conrad Hilton (29) zu Hollywoods High-Society. Durch ihre Teilnahme an diversen Realityshows sorgte Paris schon einige Male für Schlagzeilen. In ihrer neuen Biografie schreibt sie offen über ihr Leben und schwere Momente. Jetzt offenbarte Paris, dass sie ihr Leben lang verletzt wurde.

"Ich wurde mein ganzes Leben lang verletzt, meine Privatsphäre wurde verletzt", steht in ihrem Buch "Paris: The Memoir" geschrieben. Eine traumatische Erfahrung ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: Mit 15 Jahren sei Paris unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden. Viele verbinden die Blondine mit ihrer sanften Stimme und ihrem barbiehaften Auftreten. In ihrer Biografie gab jedoch Paris zu: "Ich fühlte so einen Schmerz, dass ich diese Barbie-Rolle kreierte, um mich selber zu schützen."

Anschließend habe sich die 42-Jährige so an ihre neue Rolle gewöhnt, dass es ihr schwergefallen sei diese wieder abzulegen. "Ich musste diesen Charakter Saison für Saison weiterspielen", erzählt sie. Ihre Familie habe sich gewünscht, dass sie sich anständig und konventionell verhalte, doch Paris wollte nicht nur als Hilton-Enkelin bekannt sein.

Backgrid / ActionPress Paris Hilton, Februar 2023

Action Press Paris Hilton in Los Angeles

Getty Images Paris Hilton, Performerin

