Promi-Trend? Schwangere Rumer Willis bekommt Plüsch-Alpaka

Wurde da etwa eine neue Mode losgetreten? Unter den Stars ist es durchaus mal üblich, sich ausgefallene Geschenke zu machen. So hatte beispielsweise Paris Hilton (42) zur Geburt ihres Sohnes von ihrer Freundin Kim Kardashian (42) ein besonderes Babygeschenk bekommen: Kim hatte ihrer Freundin ein riesiges Plüsch-Alpaka mitgebracht. Und damit scheint sie nun einen Trend gesetzt zu haben: Auch Rumer Willis (34) bekommt bei ihrer Babyparty ein Alpaka.

Auf ihrer Instagram-Seite erzählt Rumer jetzt, was sie Besonderes zu ihrer Babyparty geschenkt bekam. Unter den Präsenten befand sich ein gigantisches Plüschtier für das Kinderzimmer und das hatte genau wie bei Paris die Form eines Alpakas. Dazu gab es auch direkt noch ein Baby-Alpaka. "Diese herrlichen kleinen Freunde für das Kinderzimmer sind zwei meiner Lieblingsschenke von meiner Babyparty. Es sind zauberhafte Mama- und Baby-Alpaka-Figuren, die mich einfach zum Lächeln bringen", schwärmt die Tochter von Bruce Willis (68) unter einem Foto, auf dem sie mit dem Kuscheltier posiert.

Rumer gewährte bereits erste Eindrücke ihrer Babyparty. Zu den Gästen zählten wohl auch ihre Mama Demi Moore (60) und die Frau ihres Vaters Emma Heming (44). Die werdende Mutter entschied sich für ein schlichtes weißes Kleid, das ihren Babybauch in Szene setzte. "Ich fühle so viel Dankbarkeit und Freude, von so vielen Menschen umgeben zu sein, die ich liebe", freute sie sich gegenüber Page Six.

MEGA Paris Hilton im März 2023

Getty Images Rumer Willis im März 2023

Getty Images Bruce Willis, Rumer Willis und Demi Moore, März 2011

