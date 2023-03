Mit Fehler: Prinz Archie ist wieder auf der Familien-Website

Prinz Archie (3) ist wieder im Netz zu finden – aber nicht ohne Fehler. Zuletzt war die Biografie des Sohnes von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) von der Internetseite der britischen Royals verschwunden. Genau wie jedes Familienmitglied hatte der Dreijährige eine eigene Seite auf der gemeinsamen Website, doch die war plötzlich nicht mehr abrufbar. Jetzt ist sie zurück, aber etwas stimmt nicht: Archies Platz in der Thronfolge ist falsch.

Das Profil von Archie ist mittlerweile auf die Seite Royal.uk zurückgekehrt, damit der Mini-Royal nun auch dort den Titel des Prinzen trägt. Ein Fehler hat sich aber trotzdem eingeschlichen. In seiner Biografie steht, dass er der Siebte in der Thronfolge sei. Doch nach dem Tod seiner Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (✝96) und dem Amtsantritt von König Charles III. (74) müsste er an sechster Stelle stehen. Vor ihm stehen sein Onkel Prinz William (40) sowie dessen Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4) und schließlich auch sein Vater Harry.

Bevor Archie offiziell den Titel als Prinz erhalten hatte, war er als "Master Archie Mountbatten-Windsor" bezeichnet worden. Seine Schwester Lilibet (1) hatte den Titel "Miss" bekommen. Allerdings soll Charles Anfang März die Entscheidung getroffen haben, dass seine Enkel jetzt als Prinz und Prinzessin bezeichnet werden dürfen. Laut RadarOnline, sei es nie im Sinne des Königs gewesen, die Kinder seines Sohnes zu bestrafen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images König Charles im Februar 2023

