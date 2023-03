Porsche fing Feuer: So geht es Davina Geiss mittlerweile

Davina Geiss (19) ist gerade noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Zuletzt musste die Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (57) eine schlimme Erfahrung machen: Sie befand sich im brandneuen Porsche ihres Vaters, als dieser im Stehen plötzlich anfing zu brennen – kurz darauf ist der Wagen ein Totalschaden. Die TV-Bekanntheit musste mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert und dort mehrere Stunden lang behandelt werden. Doch inzwischen hat Davina den Schock ganz gut überwunden.

Das verrät sie in einem Q&A auf Instagram. Mittlerweile gehe es der 19-Jährigen wieder gut – auch wenn das Erlebnis ihr Verhältnis zum Autofahren verändert habe. "War schwer am Anfang, aber jetzt geht es schon ein bisschen besser", erzählt Davina über ihre Zeit am Steuer. Die Millionärstochter dürfe aber weiterhin alle Autos ihres Kfz-verrückten Papas fahren.

Direkt nach dem Unfall meldete Davina sich im Netz und berichtete von dem heftigen Ereignis. "Schlimmste Nacht! [...] Es war der Schock meines Lebens", zeigte sie sich bestürzt. Die Influencerin danke Gott dafür, nach der gefährlichen Situation noch am Leben zu sein.

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss' Porsche

RTL2 Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss in London

Instagram / the_real_davina_geiss Davina Geiss im März 2023

