Protest: Bam Margera lässt sich Namen von Sohn tätowieren

Bam Margera (43) greift zu drastischen Maßnahmen. Er befindet sich aktuell noch mitten im Rosenkrieg mit seiner Ex Nicole Boyd. Der Zoff zwischen dem Jackass-Star und seiner Noch-Ehefrau eskaliert immer wieder – zuletzt wurde er sogar wegen häuslicher Gewalt kurzfristig festgenommen. Ein großer Streitpunkt ist auch ihr gemeinsamer Sohn Phoenix. Um ein Zeichen zu setzen, ließ sich Bam jetzt dessen Namen ins Gesicht tätowieren!

Auf Instagram zeigt der Stuntman sei neues Tattoo über der Augenbraue: Dort steht jetzt Phoenix' Name in arabischer Sprache. Mit dem Körperkunstwerk will Bam ein ganz bestimmtes Zeichen setzen: "Ich vermisse Phoenix den Wolf so sehr, dass ich mir seinen Namen in mein Gesicht tätowieren lassen musste, um Nikki daran zu erinnern, dass sie mir das Herz bricht, indem sie mich ihn nicht sehen lässt", wettert er gegen seine Ex.

Dass die TV-Persönlichkeit ihren Sohn so sehr vermisst, wird Nicole aber sicher anders sehen. Zuletzt hatte ihr Anwalt erklärt, dass Bam keinen Cent an sie zahle. "Nicole hat kein Auto, kein Geld, wird aus ihrer Wohnung geworfen und kann es sich nicht leisten, ihr Kind zur Schule zu schicken", hatte er behauptet – während der 43-Jährige in Saus und Braus lebe.

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seiner Frau Nicole und seinem Sohn Phoenix im Disneyland

Getty Images Bam Margera und Nicole Boyd im Januar 2013

Instagram / captiancreamstain Bam Margera und sein Sohn Phoenix im Januar 2023

