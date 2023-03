So süß war Elton Johns 76. Geburtstag mit Ehemann und Söhnen

Elton John (76) hat einiges zu feiern! Schon in den 1970er-Jahren wurde der Sänger mit Hits wie "Rocket Man" oder "Tiny Dancer" zum Weltstar. Sein Leben wurde bereits verfilmt, doch auch dieses Jahr wird der Musiker noch im Rahmen seiner großen Abschiedstournee zahlreiche Fans begeistern. Neben der Musik ist ihm vor allem seine Familie wichtig. Schon seit fast drei Jahrzehnten ist er mit seinem Ehemann David Furnish (60) zusammen. 2010 und 2013 kamen ihre beiden Söhne Zachary Jackson Levon (12) und Elijah Joseph Daniel (10) zur Welt. Seinen 76. Geburtstag verbrachte Elton mit seiner Familie!

"Ich habe meinen Geburtstag total geliebt! Ein magischer Tag mit David und unseren wunderbaren Söhnen", berichtet er auf Instagram. Dazu gibt er seinen Fans Einblicke in den besonderen Tag: Eine Motivtorte, die seine Familie abbildet, Partydekoration und zahlreiche kleine Bäumchen. Diese haben wohl eine besondere Bedeutung: "100 Eichen, die aus den Eicheln des alten Baumes gewachsen sind, der seit Jahrhunderten meine Einfahrt ziert." Abschließend bedankt er sich noch bei seinen Freunden und Fans: "Ich danke von ganzem Herzen allen Freunden und Fans, die Blumen und schöne Nachrichten geschickt haben."

Von Glückwünschen wird Elton geradezu überschüttet. Auch zahlreiche Promis, darunter Kylie Minogue (54), Billy Porter (53) und Donatella Versace (67), wünschen ihm in der Kommentarspalte alles Gute. Taron Egerton (33), der ihn in der Filmbiografie "Rocketman" verkörpern durfte, teilt ein Video von sich am Klavier und schreibt: "Ich werde dich immer lieben, du freches Ding."

Anzeige

Instagram / eltonjohn Elton Johns Torte zum 76. Geburtstag

Anzeige

Instagram / eltonjohn Elton Johns Eichenbäume zum 76. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de