Elton John (75) ist nicht nur ein supererfolgreicher Musiker – auch in Sachen Familie läuft es bei dem Briten so richtig rund! In den Jahren 2010 und 2013 durften der "I'm Still Standing"-Interpret und sein Ehemann David Furnish (59) mit der Hilfe einer Leihmutter ihre beiden Söhne Zachary und Elijah auf der Welt begrüßen. Zwar hält das Paar seine Kids eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus – doch jetzt erlaubten die Väter ihren Jungs einen Auftritt in der Öffentlichkeit: Zachary und Elijah posierten gemeinsam mit Lady Gaga (36) auf dem Red Carpet!

Die Fans bekommen jetzt seltene Einblicke in Eltons Privatleben, denn auf seiner alljährlichen Oscar-Party posierten seine beiden Söhne total cool in aller Öffentlichkeit: Auf den niedlichen Schnappschüssen stellen sich Zachary und Elijah gemeinsam mit ihrem Vater David und ihrer Patin Lady Gaga dem Blitzlichtgewitter der Fotografen auf dem roten Teppich. Anlässlich des Events trugen die zwei Kids einen putzigen Partnerlook, denn sowohl der Elfjährige als auch der Neunjährige holten für den Anlass einen schicken Anzug aus dem Kleiderschrank.

Elton selbst war bei seiner eigenen Veranstaltung zum ersten Mal in 30 Jahren nicht anwesend – und das, weil er seine Fans nicht enttäuschen wollte: Der Termin der Party kollidierte nämlich mit seiner Abschiedstournee. "Ich bin so traurig, dass ich diese Familienfotos auf der EJAF-Oscar-Party mit David Furnish, Lady Gaga und den Jungs verpasse", betonte der 75-Jährige auf seinem Instagram-Profil.

Anzeige

Getty Images Elton John bei den iHeartRadio-Icon-Awards im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Lady Gaga mit Elijah und Zachary Furnish-John im März 2022 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Elton John im Januar 2022 in New Orleans

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de