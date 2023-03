Wegen neuem Partner: Tom Parkers Witwe plagen Schuldgefühle!

Kelsey Parker macht erneut eine schwere Zeit durch. Im März 2022 hatte die schreckliche Nachricht die Runde gemacht, dass Tom Parker (✝33) an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben ist. Das ehemalige The Wanted-Bandmitglied war 33 Jahre alt geworden. Rund acht Monate nach dem Ableben des Sängers erzählten Freunde der Witwe dann, dass sie wieder verliebt ist. Nun verriet Kelsey, dass sie wegen ihres neuen Partners allerdings jede Menge Schuldgefühle habe.

In einem Interview mit dem britischen OK!-Magazin fand die Blondine nun ehrliche Worte über ihre aktuelle Gefühlswelt. Auf die Frage, ob sie sich schuldig fühle, weil sie in Sachen Liebe nach vorne blicke, schilderte die zweifache Mutter: "Ich fühle mich wegen vieler Dinge schlecht, aber nicht so, wie ich denke, dass jeder erwartet, dass ich mich fühle". Was sie im Moment durchmache, wünsche sie niemandem, denn es fordere sehr viel Kraft, jeden Tag aufzustehen und sich der Realität zu stellen. "Ich hinterfrage alles, was ich tue, und ich fühle mich schuldig, weil ich hier bin", versicherte sie.

Die Frage, ob sie aufgrund ihrer neuen Romanze Schuldgefühle habe, würde allerdings suggerieren, dass es Kelsey einfach gefallen sei, jemand Neues kennenzulernen und diesen in ihr Leben zu lassen. "Ehrlich gesagt könnte es nicht weiter davon entfernt sein, also ist Schuld die geringste meiner Sorgen", stellte die 32-Jährige klar.

Anzeige

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker und ihre beiden Kinder Bodhi und Aurelia, 2023

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de