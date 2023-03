Bauch im Weg? Schwangere Rihanna gibt süße Einblicke im Netz

Rihanna (35) möchte ihren Fans dies nicht vorenthalten! Die Sängerin durfte dieses Jahr die große Half-Time-Show beim Super-Event, dem Super Bowl, übernehmen. Sie überraschte aber nicht nur mit ihren Hits – gleich zu Beginn der Performance strich sie liebevoll über ihren Bauch und verkündete damit: Sie ist erneut schwanger! Ihr kleiner Sohn, der vergangenes Jahr auf die Welt gekommen war, darf sich über ein Geschwisterchen freuen. Ihre Vorfreude teilt Rihanna nun auch im Netz!

Fotografen hatten die "Rude Boy"-Interpretin schon nach ihrer Baby-Verkündung mit ihrem Babybauch abgelichtet – auch bei den Oscars hatte sie ihre Kugel wunderschön in Szene gesetzt: Jetzt zeigt die 35-Jährige ihre Körpermitte aber selbst in ihrer Instagram-Story! Rihanna hat auf ihrem Schoß gerade so noch Platz für einen großen Teller voller Essen – denn ihr bereits runder Babybauch wird immer größer. So scheint sie auch für zwei zu essen.

Die Postings versehrt Rihanna mit einem Emoji – eine Mutter stillt ihr Baby. Damit meint die barbadische Musikerin wohl scherzhaft, dass sie gleichzeitig ihr Ungeborenes mit den Leckereien füttert.

Instagram / badgalriri Rihannas Schoß mit Essen

Getty Images Rihanna bei den Academy Awards 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Rihanna und A$AP Rocky in Los Angeles

