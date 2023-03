Daniel Radcliffe bekommt Papa-Tipps von Freund Rupert Grint

Das ist echte Freundschaft! Daniel Radcliffe (33) und seine Freundin Erin Darke haben sich 2013 am Set des Indie-Films "Kill Your Darlings: Junge Wilde" kennengelernt. Am Wochenende verkündete der Pressesprecher des Harry Potter-Stars, dass die beiden ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die werdenden Eltern haben unterschiedliche Ansätze, sich auf die bevorstehende Geburt vorzubereiten: Daniel erhält Tipps von einem langjährigen Freund und Kollegen!

Wie ein Insider gegenüber US Magazine verriet, seien "all ihre Freunde überglücklich über die Schwangerschaft". Bei einem dieser Freunde soll es sich um "Harry Potter"-Kollege Rupert Grint (34) handeln: "[Er] hat Daniel per FaceTime kontaktiert und ihm scherzhaft Tipps für werdende Väter gegeben. Sie planen sich zu treffen, wenn das Baby auf der Welt ist." Erin hingegen besuche etliche Geburtsvorbereitungskurse und habe Babybücher für Anfänger gekauft. Einen Namen habe das Kind bisher noch nicht.

Im April 2020 erblickte Ruperts Tochter Wednesday, die er mit Freundin Georgia Groome begrüßen durfte, das Licht der Welt. Doch auch andere Darsteller der magischen Buchverfilmung sind bereits Eltern. Unter anderem wurde Devon Murray (34), der Seamus Finnigan gespielt hatte, im Januar 2021 Vater eines Sohnes.

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im Juni 2014 in New York

ActionPress Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"

Instagram / rupertgrint Rupert Grint mit seiner Tochter Wednesday

