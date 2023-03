Darum herrschte bei Romina Palm Funkstille nach der Trennung

Darum hörte man solange nichts von ihr! Romina Palm (23) ist eine erfolgreiche Influencerin und als Model tätig. Bekannt wurde die 23-Jährige 2021 durch ihre Teilnahme an der Castingshow Germany's Next Topmodel. Seit 2019 war Romina an den Foodblogger Stefano Zarrella (32) vergeben. Erst im Sommer 2021 hatte das Paar seine Verlobung öffentlich gemacht, doch im März trennten sich die beiden überraschend. Jetzt erzählte Romina, wieso sie sich nach der Trennung lange nicht meldete.

Im YUM YUM HUSTLERS Podcast plauderte das Model aus dem Nähkästchen und berichtete von der harten Zeit nach der Trennung. Demnach sei sie zu ihren Eltern aufs Dorf gefahren. "Ich habe Instagram und TikTok von meinem Handy gelöscht, das tat richtig gut", gab Romina zu. Außerdem erklärte sie: "Ich hab mich komplett nur auf mich konzentriert und mich mit mir auseinandergesetzt."

Erst kürzlich gab die Influencerin nun einen Einblick in ihren neuen Lebensabschnitt. So sei sie mit ihrem Hund in eine neue Wohnung gezogen. "Zu Fuß kann ich zu einem riesigen Feld gehen, wo ich mit Balu die letzten Tage so viel spazieren gegangen bin", berichtete sie im Netz. Sie freue sich darauf, ihre Fans an ihrem neuen Leben teilhaben zu lassen.

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im September 2021

Instagram / rominapalm Romina Palm, GNTM-Bekanntheit

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

