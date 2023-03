Datet Lisa Marie Straube jetzt "Too Hot to Handle"-Akka?

Was läuft da? Furkan Akkaya, kurz Akka, nahm an der vergangenen Staffel von Too Hot to Handle: Germany teil. Dort lernte er die Kandidatin Sophie kennen – doch nach der Show gaben sie nach einer kurzen Kennenlernphase die Trennung bekannt. Nun bandelt der TikToker offenbar mit einer neuen Frau an: Was geht da zwischen Akka und der Influencerin Lisa Marie Straube (22)?

In seiner Instagram-Story teilte der Reality-TV-Teilnehmer ein Fahrstuhlselfie mit Lisa Marie, auf dem sie eng aneinander posieren. Auch der Ex-Flirt von Mats Hummels (34) postete Ähnliches! Lisa Marie schrieb zu einem niedlichen Foto mit Akka: "Sind wir nicht süß zusammen?" In einer weiteren Story schauten die zwei zusammen Fußball, während es sich der Österreicher auf ihrem Schoß gemütlich machte. Ist ihre Beziehung damit offiziell?

Bislang hielten sich die beiden immer bedeckt, was gemeinsame Social-Media-Posts anging. Dass Lisa Marie aber wieder vergeben ist, drückte sie durch einen anderen Beitrag aus: In ihrer Story teilte sie ein Meme, zu dem sie schrieb: "Wenn du merkst, dass andere Frauen deinen Freund in der Öffentlichkeit sehen und attraktiv finden, also bist du jetzt sauer auf ihn."

Instagram / iamofficialakka Akka und Sophie, "Too Hot To Handle"-Kandidaten

Instagram / iamofficialakka Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

