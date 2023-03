Deutschland-Besuch: König Charles und Camilla senden Grüße

König Charles (74) und Königin Camilla (75) grüßen die deutschen Royal-Fans. Kurz vor seiner Krönung in London besucht der britische Monarch die Hauptstadt Berlin. Mittlerweile ist das Paar schon auf deutschem Boden gelandet. Sie wurden am Flughafen von einer militärischen Garde empfangen, die zu ihren Ehren 21 Schüsse abfeuerte. Nun melden sich Charles und Camilla auch im Netz zu Wort und senden warme Grüße.

Über den Twitter-Account der Royal Family richten Charles und Camilla jetzt warme Worte an das deutsche Volk. "Vor unserem ersten Staatsbesuch in Deutschland freuen wir uns darauf, die Menschen zu treffen, die dieses Land so besonders machen. Es ist uns eine große Freude, die langjährige Freundschaft zwischen unseren Nationen weiter vertiefen zu können", heißt es in dem Statement. Offenbar freuen die beiden sich sehr auf das, was sie in Deutschland erwartet.

Charles und Camilla zu Ehren wird auch ein großes Staatsbankett stattfinden. Dabei sind aber nicht nur Politiker wie der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (68). Auch Promis wie Die Toten Hosen-Frontmann Campino (60) und Profitänzerin Motsi Mabuse (41) werden anwesend sein.

