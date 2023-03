Durchgeplant: Wie sehen Pietro Lombardi und Lauras Tage aus?

Pietro Lombardi (30) und seine Laura (27) haben einen ziemlich geregelten Tagesablauf. Die Beziehung der beiden scheint nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile stärker denn je zu sein. Ende des vergangenen Jahres hatte der Sänger der Influencerin die Frage aller Fragen gestellt. Im Januar begrüßte das verlobte Paar dann ihren Sohn auf der Welt. Nun gibt Laura preis, wie der Familienalltag mit dem kleinen Leano abläuft.

In ihrer Instagram-Story berichtet die 27-Jährige: "Normalerweise ist unser Alltag wirklich so: Wir starten so um sieben Uhr meistens, es tendiert auch mal zwischen ein, zwei Stunden, also auch mal um sechs, mal um acht Uhr morgens und es ist dann so, dass ich Leano für den Tag fertigmache." Danach mache das Paar abwechselnd Sport. Nach diesem Programm gehe die Familie dann auch immer zusammen spazieren, bevor der Kleine wieder gestillt werden muss und schläft. Während der zahlreichen Schläfchen könne die Neu-Mama sich um den Haushalt und die Arbeit kümmern. "Wir haben schon einen gewissen Ablauf [...] Aber man kann nie so wirklich sagen, wie sieht euer Alltag aus, das ist immer ganz unterschiedlich", ergänzt Laura.

Der Ex-DSDS-Gewinner schwärmte zuletzt von seiner Beziehung mit der einstigen Rechtsanwaltsfachangestellten: "Mein Leben, meine Familie, mein Zuhause. Ich werde dich für immer festhalten, dich beschützen, für dich da sein. Du hast mein Leben zu einem besseren gemacht."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im März 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

