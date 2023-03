Erstes Mal alleine: Romina Palm war von Partnern "abhängig"

Das Single-Dasein ist eine ganz neue Erfahrung für Romina Palm (23)! Diese Nachricht erschütterte viele Fans des Models: Sie und ihr Verlobter Stefano Zarrella (32) haben sich getrennt. Es wird keine Hochzeit geben! Zuletzt war es aufgrund einer Social-Media-Pause ziemlich ruhig um die Influencerin. Inzwischen hat sie sich zurückgemeldet – und spricht jetzt offen über ihr Liebes-Aus: Romina war noch nie Single und muss jetzt erst einmal lernen, alleine zu sein!

In Alex Mariah Peters (25) Podcast Yum Yum Hustlers plauderte die Beauty offen darüber, dass sie nach der Trennung von Stefano zum ersten Mal alleine wohnt. "Ich komme eigentlich immer aus Beziehungen, ich habe immer in Beziehungen gelebt und mich so ein Stück weit doch von meinem Partner abhängig gemacht." Weiter erklärte Romina: "Ich bin von meinen Eltern aus direkt mit einem Partner zusammengezogen – mit meinem Ex-Freund. Ich kannte das gar nicht, mich auf mich ganz allein zu konzentrieren."

Zunächst fühlte die Ex-GNTM-Kandidatin sich etwas hilflos: "Ich wusste nicht mal, wie man einen Mietvertrag aufsetzt, wo man Strom anmeldet [...]. Jetzt in den letzten drei Wochen musste ich so viel auf einmal machen. Das war zwar überfordernd, aber auch ein Schritt in Richtung Selbstständigkeit." Abschließend betonte Romina: "Das ist das, was ich auch immer wollte und unterdrückt habe – weil mein Partner mir das auch immer abgenommen hatte. Klar ist das bequemer, wenn einem der Partner da so die Entscheidung wegnimmt. Aber jetzt kann ich mich auf mich konzentrieren."

