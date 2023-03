Experte klärt auf: Hat sich Liam Payne unters Messer gelegt?

Hatte da etwa doch ein Beauty-Doc seine Finger im Spiel? Liam Payne (29) war Teil der weltberühmten Boyband One Direction. Nachdem sich die Gruppe aufgelöst hatte, widmeten sich alle fünf Musiker ihren Solokarrieren. Vor allem Harry Styles (29) ist seither total erfolgreich. Liam brachte zwar auch ein paar Hits raus, zieht aber eher mit anderen Dingen die Aufmerksamkeit auf sich. Zuletzt wirkte sein Gesicht auffällig definiert: Hat Liam sich dafür unters Messer gelegt?

Neue Bilder von dem "Strip That Down"-Interpreten ließen Fans vermuten, dass er sein Wangenfett hat entfernen lassen. Eine Expertin in Sachen kosmetische Eingriffe warf einen Blick auf Liams Gesicht und erklärte gegenüber The Mirror: "Es sieht tatsächlich so aus, als hätte Liam eine Fettentfernung vornehmen und vielleicht sogar ein Kieferimplantat einsetzen lassen." Tatsächlich sticht seine Kieferpartie ziemlich prominent heraus.

Vor allem in den vergangenen Jahren hat der Beauty-Eingriff einen festen Platz bei den Promis gefunden – auch in Deutschland ist der Trend schon angekommen. Die Trash-TV-Bekanntheit Mrs.Marlisa ließ sich bereits 2021 Fett in der Wange entfernen. Dabei handelt es sich jedoch um einen gefährlichen Eingriff. Außerdem bestehe laut The Mirror die Gefahr, dass man im Alter dann noch älter aussehen könne, weil das Gesicht einfällt.

Getty Images Liam Payne bei den The Sun Military Awards 2020

Action Press / justinpalmer_ldn / BACKGRID Kate Cassidy und Liam Payne bei einer After-Party der BAFTA Awards im Februar 2023

per Mail Vorher-Nachher-Bild von Marlisas Wangen-OP

