Nach Unfall: Jeremy Renners Tochter hat ihm sehr geholfen!

Sein Unfall ist erst wenige Monate her! Jeremy Renner (52) kämpft sich langsam in sein altes Leben zurück. In den sozialen Medien nimmt der Avengers-Darsteller seine Fans immer wieder mit auf seinem Genesungsweg und teilt seine Fortschritte mit der Welt. Auch seine Familie steht ihm stets zur Seite. Vor allem seine Tochter Ava spielt für Jeremy eine wichtige Rolle bei seinem Heilungsprozess!

In seiner Instagram-Story teilte Jeremy jetzt einen liebevollen Post zum Geburtstag seiner Tochter und betonte darin, wie sehr sie ihn bei seiner Genesung unterstützt. "Deine Umarmungen und deine Liebe haben mich so unglaublich schnell geheilt. Ich bin deinetwegen stärker als vorher. Ich bin dein Beschützer", richtet der Schauspieler an Ava.

Über Twitter bekommen die Fans darüber hinaus auch einen Einblick in die Geburtstagsparty der Zehnjährigen: eine Karneval-Themen-Party, die etwa eine Woche vor Avas Geburtstag stattfand. Viele Nutzer gratulierten aber nicht nur ihr zum Geburtstag, sondern auch Jeremy zu seinem Kampfgeist: "Alles Gute Ava, dein Vater ist sehr stolz auf dich. Und Jeremy: Es ist schön, dich lachen zu sehen" oder "Die Feier sieht super aus! Freut mich Jeremy mal woanders zu sehen", heißt es hier unter anderem.

Jeremy Renner im April 2022

Jeremy Renner und Hailee Steinfeld im November 2021 in New York City

Jeremy Renner in der Serie "Hawkeye"

