Nach Unfall: Jeremy Renner auf Anti-Schwerkraft-Laufband

Jeremy Renner (52) geht es immer besser! Anfang des Jahres machten erschreckende Neuigkeiten die Runde: Bei einem Unfall mit einem Schneemobil verletzte sich der Schauspieler schwer und brach sich über 30 Knochen. Anschließend musste sich Jeremy für eine lange Zeit im Krankenhaus erholen. Mittlerweile ist der Avengers-Star aber wieder auf dem Weg der Besserung – um wieder in körperlicher Topform zu sein, stolzierte Jeremy jetzt sogar auf einem Anti-Schwerkraft-Laufband!

Auf Twitter teilte der 52-Jährige ein Video mit seiner neuen Gerätschaft. "Das ist echt cool. Und du machst genau die gleiche Bewegung wie beim Gehen", freute sich ein Mann, der Jeremy erklärte, wie das Laufband ihm ermöglicht, "weniger Gewicht" zu spüren – so als würde er mit einem Stock gehen. "Genau, genau. Das sind 40 Prozent meines Gewichts", antworte Jeremy daraufhin freudig.

Die Fans sind stolz auf den "Mayor of Kingstown"-Darsteller. "Endlich können wir dich auf deinen zwei Beinen sehen. Das ist die schönste Nachricht seit dem schrecklichen Unfall. Was für eine Willenskraft" oder "Gut gemacht! Ich bin so froh, dass du wieder auf den Beinen bist. Pass auf dich auf", kommentierten einige User das hoffnungsvolle Video.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, US-amerikanischer Schauspieler

Twitter / JeremyRenner Jeremy Renner im März 2023

Getty Images Jeremy Renner im November 2021

