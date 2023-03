"Traum": Mike Tyson eröffnet eigenen Coffeeshop in Amsterdam

Mike Tyson (56) lässt seinen Wunsch in Erfüllung gehen! Während seines ganzen Lebens hat er seinen Unterhalt eigentlich mit dem Boxen verdient. Bereits mit 20 Jahren hatte der Boxer seinen ersten Weltmeistertitel in der Tasche – er musste während seiner gesamten Karriere lediglich sechs Niederlagen hinnehmen. Doch nun möchte er sich sein Geld wohl auf eine andere Weise verdienen. Mike eröffnete jetzt seinen eigenen Coffeeshop.

Wie das britische Magazin The Sun am Mittwoch berichtete, hat Mike am vergangenen Freitag seinen eigenen Coffeeshop in Amsterdam eröffnet. "Es ist ein wahr gewordener Traum, unseren ersten Coffeeshop [...] zu eröffnen", berichtete die Boxlegende in einer Pressemitteilung. Bei Mike kommen offenbar nur die besten Produkte in den Laden. "Ich habe sie alle ausprobiert und getestet und kann es kaum erwarten, einige meiner Lieblingsprodukte mit Europa zu teilen", berichtete er weiter.

Doch Mike ist nicht immer nur mit solchen friedlichen Schlagzeilen aufgefallen. Anfang des Jahres wurde er offenbar wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung angeklagt. Dabei soll der Boxer eine Frau in eine Limousine gelockt und brutal missbraucht haben.

Getty Images Mike Tyson im Dezember 2021

Getty Images Mike Tyson im Mai 2019

Getty Images Mike Tyson nach seinem Kampf gegen Roy Jones Jr.

