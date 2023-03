Wegen Stalker: Sarah Engels musste aus Haus ausziehen!

Sarah Engels (30) meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans. Die Sängerin teilt auf Social Media immer wieder Eindrücke aus ihrem Alltag mit ihrem Ehemann Julian Engels (29) und den Kindern Alessio (7) und Solea (1). Aufmerksamen Followern ist nun aber aufgefallen, dass die kleine Familie aktuell nicht in ihrem Haus lebt – den alarmierenden Grund dafür teilte Sarah ihrer Community jetzt mit.

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob Sarah und Co. nicht mehr in ihrem Haus leben. "Doch, wir sind aber aktuell in einer Mietwohnung", klärte die Brünette auf und beleuchtete daraufhin den Hintergrund: "Ich hatte dort einen Stalker, der wirklich irgendwann sehr aufdringlich in unsere Privatsphäre eingedrungen ist und wir uns dort deshalb nicht mehr wohlfühlen. Wir wollten erst mal, dass die Situation sich beruhigt und klärt."

Auch andere Promi-Frauen haben damit zu kämpfen. Auch Samantha Abdul (33) musste wegen eines Stalkers umziehen. Darum reagierte die Influencerin direkt auf Sarahs Statement: "Ich glaube es ja wohl nicht – es kann doch nicht sein, dass es dagegen keine vernünftige Lösung gibt. Dasselbe wie bei mir, auch sie ist ausgezogen", kommentierte sie.

Sarah und Julian Engels im Mai 2022

Sarah Engels, Sängerin

Samantha Abdul im Februar 2023

