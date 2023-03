Cara Delevingne genießt Date-Night mit Freundin in L.A.

Cara Delevingne (30) gönnt sich einen romantischen Abend. Die gebürtige Britin soll seit 2022 heimlich in einer Beziehung mit der Sängerin Minke sein, die bürgerlich Leah Mason heißt. Eine offizielle Bestätigung der neuen Liebe gab es bisher nicht, aber im Februar hatte sie in einem Interview von einer Freundin gesprochen. Jetzt scheint sich das Model mit ihrer Liebsten ein romantisches Dinner gegönnt zu haben: Cara wurde mit Minke in Los Angeles erwischt.

Dienstagabend war Cara zusammen mit Minke in L.A. unterwegs. Die Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen das Paar Hand in Hand durch die US-amerikanische Metropole flanieren. Schließlich sollen sich die beiden zum Abendessen in ein Restaurant begeben haben. Dabei brezelte sich das Duo aber nicht auf, sondern setzte eher auf einen lässigen Look: Während Minke eine dunkle Röhrenjeans und eine kuschelige Jacke trug, kombinierte Cara eine lockere College-Jacke mit einer weiten Cargo-Hose.

Dass die Beziehung zwischen Cara und Minke ernst wird, wurde bereits im Januar vermutet. Zusammen hatten sie ein Konzert von Harry Styles (29) in Kalifornien besucht. Dort waren die beiden ebenfalls händchenhaltend fotografiert worden. Doch sie sind nicht die Einzigen gewesen, die das Konzert besucht hatten. Auch Caras Ex-Freundin Ashley Benson (33) war unter den Zuschauern gewesen.

Anzeige

MEGA Model Cara Delevingne und Leah Mason in London

Anzeige

Getty Images Leah Mason alias Minke, britische Sängerin

Anzeige

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de