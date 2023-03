Geht da was? Paul Janke und Antonia Hemmer reisen nach Bali

Was läuft da zwischen Paul Janke (41) und Antonia Hemmer (22). Seit seiner Der Bachelor-Teilnahme gilt der Diplom-Kaufmann in der Öffentlichkeit als begehrter Junggeselle. Auch die einstige Bauer sucht Frau-Teilnehmern ist seit ihrer Trennung von Patrick Romer (27) im November des vergangenen Jahres Single. Nun machen sich Paul und Antonia gemeinsam auf den Weg nach Bali: Bandeln die beiden etwa miteinander an?

In ihren Instagram-Storys lassen die 22-Jährige und der gebürtige Hamburger ihre Fans an ihrer gemeinsamen Reise teilhaben. Das Reality-TV-Sternchen berichtet von ihrem Flug nach Singapur – dem ersten Zwischenstopp auf dem Weg nach Bali. "Paul und ich fliegen jetzt von Hamburg nach München und dann anschließend von München nach Singapur direkt durch", erzählt die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Warum es die beiden gemeinsam nach Bali verschlägt, verraten sie dabei jedoch nicht. Machen sie etwa einen Liebesurlaub oder handelt es sich lediglich um ein gemeinsames Projekt?

Noch vor wenigen Wochen wurde gemunkelt, dass der 41-Jährige etwas mit Michelle Daniaux am laufen hätte. Das dementierte der Ex-Bachelor jedoch in einem Interview mit Bild. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass da nichts dran ist", betonte Paul und stellte klar, dass er noch immer keine Partnerin habe.

Instagram / antonia_hemmer Paul Janke und Antonia Hemmer, März 2023

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer mit Paul Janke im Hintergrund

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

