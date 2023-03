Nach Trennungsgerüchten: Jake Paul küsst eine andere Frau!

Jake Paul (26) lässt offenbar nichts anbrennen. Erst im Februar hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der Boxer und Julia Rose nach ihrem Liebes-Comeback wieder getrennte Wege gehen. Bereits im vergangenen Jahr war das Paar zwischenzeitlich getrennt. Bestätigt haben der Sportler und das Nacktmodel das Liebes-Aus bislang jedoch nicht. Dennoch scheint an den Spekulationen etwas dran zu sein: Jake wurde nun knutschend mit einer anderen Frau gesichtet!

Wie TMZ Sports berichtet, habe man den 26-Jährigen am Dienstag bei einem romantischen Dinner gesehen. Doch anstelle von Julia war die holländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (24) an seiner Seite. Ein Augenzeuge habe gesehen, wie die beiden immer wieder heiße Küsse ausgetauscht haben, während sie in dem Restaurant saßen.

Wie ein Insider gegenüber dem Onlineportal ausplauderte, sollen sich Jake und die 24-Jährige Ende 2022 über Instagram kennengelernt haben. Seit ein paar Monaten würden die beiden viel Zeit miteinander verbringen. Doch ob es sich nur um einen Flirt handelt oder es doch ernster zwischen dem Boxer und der Blondine ist, ist bislang unklar.

Getty Images Jutta Leerdam, Eisschnellläuferin

Getty Images Jake Paul, Boxer

Getty Images Jutta Leerdam, Sportlerin

