Erster Todestag: Kelsey Parker gedenkt ihres Mannes Tom (†)

Tom Parker (✝33) bleibt unvergessen. Schon 2020 hatte der Musiker seine Erkrankung mit der Welt geteilt. Bei dem The Wanted-Star war ein Hirntumor festgestellt worden. Nach gut eineinhalb Jahren Kampf gegen den Krebs starb der Sänger schließlich – er hinterließ seine Ehefrau Kelsey und die gemeinsamen zwei Kinder. Am 30. März jährte sich der Tod des Briten zum ersten Mal. Seine Liebste widmete ihm an diesem emotionalen Tag rührende Worte im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine am Donnerstag ein gemeinsames Foto des Paares. Kelsey ist auf der Aufnahme noch schwanger – Tom hält glücklich ihren Babybauch umfasst. Zu dem Bild schrieb die zweifache Mama: "Ein Jahr ohne dich. Du bist für immer mein Seelenverwandter!" Zahlreiche Fans meldeten sich in den Kommentaren, darunter auch Fußballer Ashley Cain (32): "Ich schicke dir Liebe und Stärke!"

Und auch Toms ehemalige Bandkollegen erinnerten an diesem besonderen Tag an ihren Freund. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Gruppe veröffentlichten sie ein Bild des Verstorbenen. Dazu hieß es: "Der Tom Parker – für immer und ewig!"

Anzeige

Getty Images Tom Parker im November 2021

Anzeige

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

Anzeige

Getty Images The Wanted in der Resorts World Arena 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de