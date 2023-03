König Charles packt fröhlich in deutscher Käserei mit an!

Berlin und Brandenburg dürfen sich über hohen Besuch freuen! Vor seiner Krönung im Mai hat König Charles (74) noch einige Termine wahrzunehmen, unter anderem in Deutschlands Hauptstadt! Am Mittwochnachmittag wurde der neue Monarch am Brandenburger Tor von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) in Empfang genommen. Dabei steht so einiges auf dem Plan des Royals. Im Ökodorf Brodowin in Brandenburg war sich Charles auch nicht zu schade, selbst mit anzupacken!

Der zweite Tag seiner Deutschlandreise führte den hochrangigen Briten nach Brandenburg – genauer gesagt ins Ökodorf Brodowin! Dort schaute sich Charles in weißem Kittel unter anderem die Käserei an. Dabei war sich der König nicht zu schade, selbst ein wenig Hand anzulegen und trägt währenddessen sogar ein breites Lächeln im Gesicht! Laut Gala war er sogar total fleißig und formte gleich 150 Laibe! Damit sich der Monarch ganz wie zu Hause fühlt, war der Käse zuvor sogar auf natürliche Weise gelb gefärbt worden, damit er an den britischen Cheddar erinnerte.

Beim Staatsbankett am vorigen Abend war dem britischen Staatsoberhaupt zudem ein ganz besonderes Geschenk von dem Bundespräsidenten übergeben worden. Er hatte Charles im Schloss Bellevue mit einem Foto von seinem ersten Besuch in Berlin überrascht. Darauf ist er als Kind in den 1960er-Jahren gemeinsam mit seinem Vater Prinz Philip (✝99) zu sehen.

Anzeige

Getty Images König Charles im Ökodorf Brodowin in Brandenburg 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Frank-Walter Steinmeier im Ökodorf Brodowin 2023

Anzeige

Getty Images König Charles beim Staatsbankett in Berlin 2023

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass König Charles so fleißig mithilft? Ja, klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de