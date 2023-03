So entspannt gaben sich Camilla und König Charles in Berlin!

König Charles (74) und Königsgemahlin Camilla (75) genossenen ihren Aufenthalt in Berlin offenbar sehr! Das royale Paar hielt sich in der deutschen Hauptstadt für einen kurzen Staatsbesuch auf. Am 29. März waren sie mit der Royal Air Force gelandet – danach hatte es einen Empfang und am Abend ein dekadentes Staatsbankett gegeben. Während ihres Aufenthaltes waren die beiden im Berliner Hotel Adlon untergebracht. Dort punkten Charles und Camilla mit Höflichkeit!

Prinz Frédéric von Anhalt (79) residiert momentan ebenfalls in dem Luxus-Hotel – er kann gegenüber Bild nur Positives von dem Königspaar berichten: "Sie bewegten sich ganz ungezwungen durch die Lobby, grüßten alle freundlich." Vor allem Charles ist offenbar sehr gut gelaunt – und verbringt in Deutschland eine angenehme Zeit. "Charly zwinkerte mir sogar zu. Ich rief: 'Bravo‘ und er zeigte mit dem Finger auf mich und meinte: 'Good to see you‘", erinnert sich Frederic an die Begegnung mit dem UK-Royal.

Nach seinem Besuch geht es für Charles nach Hamburg und schließlich wieder zurück nach London – sogar mit einem besonderen Geschenk. Beim abendlichen Staatsbankett hatte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) dem britischen Regenten ein Bild mit emotionalem Wert überreicht. Dieses zeigt den jungen Charles zusammen mit seinem Vater Prinz Philip (✝99) bei seinem allerersten Berlin-Besuch.

Getty Images Prinz Frédéric von Anhalt im Mai 2013 vor dem Gericht in Los Angeles

Getty Images König Charles und Queen Consort Camilla in Berlin, 2023

Getty Images Frank-Walter Steinmeier im März 2023

