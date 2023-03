Tom Parker (†33) kontaktiert Witwe Kelsey aus dem Jenseits

Was hat es damit auf sich? Im vergangenen Jahr war Tom Parker (✝33) nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben. Der Musiker hinterließ seine Frau Kelsey und zwei gemeinsame Kinder, die seitdem um ihn trauern und des The Wanted-Stars regelmäßig gedenken. Doch der Sänger ist noch immer bei seinen Liebsten – da ist sich zumindest seine Witwe sicher: Kelsey bekommt nämlich regelmäßig Zeichen von Tom!

Gegenüber Daily Star berichtet die Blondine nun von den übernatürlichen Ereignissen: "Ich spüre Toms Anwesenheit die ganze Zeit. Diesen Monat war er sehr oft bei mir. Ich bitte ihn um Zeichen und er gibt sie mir. Er streichelt mein Gesicht, wenn ich schlafe!" Hinzu kämen weitere Hinweise, die auf die Anwesenheit ihres Mannes hindeuten würden: "Als ich neulich in den Park ging. Da waren Federn auf dem Boden. Niemand sonst hat sie bemerkt, aber ich schon!" Toms Präsens helfe ihr enorm, versichert Kelsey: "Ich frage ihn, ob ich das Richtige für die Kinder tue, und er gibt mir ein Zeichen!"

Ob der Brite seiner Liebsten wohl auch am Donnerstag einen Hinweis schickte? Am 30. März jährte sich der Tod des 33-Jährigen nämlich zum ersten Mal. An diesem Tag meldete sich seine Witwe mit rührenden Worten im Netz: "Ein Jahr ohne dich. Du bist für immer mein Seelenverwandter!"

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Oktober 2021

Getty Images Kelsey Parker, Schauspielerin

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im November 2021

