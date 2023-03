Traumhaft: Lisa Mantler und Ehemann genießen Flitterwochen

Lisa Mantler (20) scheint eine traumhafte Hochzeitsreise zu machen. Erst vor wenigen Tagen verkündete die Influencerin stolz, dass sie und ihr Verlobter sich das Jawort gegeben haben. Im Juni vergangenen Jahres hatte sie ihre Community mit ihrer Verlobung überrascht und kurz danach stellte sie ihren Liebsten auch ihrer Community vor. Direkt nach der Heirat ging es für das Paar nun in die Flitterwochen – und Lisa teilt traumhafte Eindrücke ihrer Reise.

Auf ihrem Instagram-Profil postet Lisa nach ihrer Ankunft die ersten wunderschönen Eindrücke ihrer Flitterwochen. Wo genau sie sich befindet, verriet sie nicht. Dafür beeindruckt sie ihre Fans schon mit einem Video aus dem Flugzeug. Unter ihr ist das türkisblaue Meer zu sehen und dann folgen die ersten Bilder des tropischen Strandes bei Sonnenuntergang. Diesen teilt sie am nächsten Tag gleich noch mal bei strahlendem Sonnenschein. "Ich kann nicht wirklich glauben, dass ich jetzt verheiratet bin und endlich in den Flitterwochen", schreibt die 20-Jährige dazu. In ihrer Story zeigt sie auch ihren Lesestoff und darunter ist sogar ein Buch über die Ehe.

Lisas Hochzeit begeisterte aber nicht nur ihre Fans und ihre Zwillingsschwester Lena (20), sondern auch die Welt der Webstars. Unter anderem Ina und Nessi von Coupleontour gratulierten den frisch Vermählten herzlich. Und die Influencerin Lisa-Marie Schiffner schrieb: "Ich könnte nicht glücklicher für euch sein."

Anzeige

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter im Juli 2022

Anzeige

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler (r.) und ihr Ehemann in den Flitterwochen 2023

Anzeige

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena Mantler, Webstars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de