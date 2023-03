Wollen Sarah und Dominic Harrison weiter in Dubai bleiben?

Wie lange wollen Sarah (31) und Dominic Harrison (31) noch in Dubai bleiben? Die beiden Influencer sind vor etwa zwei Jahren nach Dubai ausgewandert – gemeinsam mit den beiden Töchtern Mia Rose (5) und Kyla (2) haben die YouTuber sich in dem Emirat ein Zuhause geschaffen. Dort fühlt die kleine Familie sich pudelwohl. Dementsprechen wollen Sarah, Dominic und ihre Kids erst mal auch nicht nach Deutschland zurück!

In ihrer Instagram-Story kam die Blondine auf eine potenzielle Rückkehr nach Deutschland zu sprechen – diese scheint aktuell ausgeschlossen zu sein. Die Familie bleibt wohl erst mal in Dubai: "Wir bleiben hier, so lange es uns gefällt. Haben uns hier ein schönes Leben aufgebaut und fühlen uns sehr wohl", betonte die 31-Jährige.

Aber nicht nur mit ihrer Wohnsituation, sondern auch gesundheitlich geht es Sarah aktuell richtig gut. Vor einigen Monaten hatte sie mit ihrer Glutenunverträglichkeit zu kämpfen gehabt – inzwischen habe sie damit aber keine Probleme mehr. "Ich verzichte weiterhin auf Gluten und werde im Sommer dann einen großen Test machen, um meine Werte zu checken", kündigte sie glücklich an.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im Juni 2022

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Harrisons sich in Dubai so eingelebt haben? Ja, das merkt man total! Nee, ich bin überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de