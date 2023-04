Anna Maria Damms zweiter Nachwuchs soll im April kommen!

Schon bald kann Anna Maria Damm (26) ihr Baby endlich in die Arme schließen! Die Influencerin und ihr Partner Julian Gutjahr (26) sind bereits Eltern einer gemeinsamen Tochter. Nach ihrer kleinen Eliana können sich die beiden auf eine weitere Tochter freuen. Dass ihr zweiter Nachwuchs den Namen Kaia tragen wird, plauderte die einstige GNTM-Kandidatin erst kürzlich im Netz aus. Nun gibt die werdende Zweifachmama weitere Infos: Annas Baby soll schon in diesem Monat das Licht der Welt erblicken!

Via Instagram nimmt Anna ihre Follower in ihren Schwangerschaftsalltag mit und teilt gerne Infos zu ihrem Wohlbefinden. Dass es nicht mehr lange bis zur Geburt ihrer Kleinen dauern kann, verdeutlicht die 26-Jährige immer wieder mit niedlichen Babybauch-Pics. Doch am Samstag macht die Beauty eine ganz besondere Ankündigung und verrät, dass ihr Töchterchen schon in wenigen Tagen auf die Welt kommen wird. "Baby Kaias Geburtsmonat. Bin gespannt", läutet sie den April mit einem Schnappschuss von ihrer Babykugel ein.

Weil sie ihre zweite Schwangerschaft in vollen Zügen genießen wollte, gehen Julian und Anna Maria es mit ihrer gemeinsamen Hochzeit ganz entspannt an. Aus diesem Grund haben sich die beiden überlegt, den schönsten Tag ihres Lebens erst im kommenden Jahr zu feiern – und sich vorerst ganz auf ihr zweites kleines Wunder zu konzentrieren.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Februar 2023

Instagram / annamariadamm Influencerin Anna Maria Damm mit ihrem Partner Julian Gutjahr

