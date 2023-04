Erster Todestag: The-Wanted-Max vermisst Tom Parker (33†)

Der Schmerz ist Max George (34) noch immer deutlich anzusehen! Am 30. März 2022 starb Tom Parker (✝33) an den Folgen seiner schweren Krebserkrankung. Der Sänger hinterließ seine Frau Kelsey und die beiden gemeinsamen Kinder. Zusammen mit seinen Bandkollegen von The Wanted, Max George, Siva Kaneswaran (34), Nathan Sykes (29) und Jay McGuiness (32), wurde der Brite 2010 mit dem Song "All Time Low" über Nacht zum Star. Auch ein Jahr nach seinem Tod vermissen ihn seine Liebsten ganz schrecklich. Sein Kollege und bester Kumpel Max wurde an Toms Todestag ganz emotional...

Via Instagram meldete sich der 34-Jährige nun mit einer rührenden Videobotschaft. "Die Menschen sagen, dass die Zeit alle Wunden heilt, aber um ehrlich zu sein, fühle ich mich überhaupt nicht besser", gestand Max seinen Fans. Dem Musiker fiel es sichtlich schwer, über den Verlust seines besten Freundes zu sprechen – in dem Clip musste er immer wieder Pausen einlegen und seine Stimme war hörbar zittrig. Er denke mehr denn je an Tom: "Ich wünschte, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit ihm verbracht."

Toms Witwe hatte sich auch zu seinem ersten Todestag im Netz gemeldet. "Ein Jahr ohne dich. Du bist für immer mein Seelenverwandter", erklärte die zweifache Mutter in ihrer liebevollen Widmung. Dazu teilte sie ein süßes Foto – auf der Aufnahme ist die Britin noch schwanger und Tom augenscheinlich sehr stolz.

