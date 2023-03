Neue Doku: Lewis Capaldi spricht über "extreme Tiefpunkte"

Lewis Capaldi (26) zeigt sich von seiner emotionalen Seite. Der Sänger geht in den sozialen Medien sehr offen mit seiner Krankheit und seiner mentalen Gesundheit um: So hatte er im September vergangenen Jahres öffentlich gemacht, dass bei ihm das Tourette-Syndrom diagnostiziert worden war. Eine neue Dokumentation über das Leben und den Erfolg des Schotten zeigt nun mehr: Lewis spricht unter anderem über schwierige Zeiten in seinem Leben.

Auf Instagram kündigte der Musiker seinen kommenden Film mit dem Titel "Lewis Capaldi – How I'm Feeling Now" an, der am 5. April auf Netflix erscheinen wird. Gleichzeitig wird auch ein neuer Song mit demselben Namen rauskommen. "Ich habe das Gefühl, dass es viele Dinge gibt, über die ich noch nie gesprochen habe, und in Wahrheit ist der ganze Film viel intimer geworden, als ich es mir je vorgestellt habe", schrieb Lewis dazu. Außerdem sei er sehr dankbar für den großen Erfolg der letzten Jahre, aber das habe auch seinen Tribut gefordert: "Ehrlich gesagt gab es einige extreme Tiefpunkte und davon handelt dieser Song."

Mit seiner Doku und seinem neuen Song hoffe Lewis, seine Fans zu inspirieren und zu zeigen, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind. "Ich weiß, dass die letzten Jahre für jeden schwierig waren und sind, also hoffe ich, dass ihr euch irgendwie mit dem Lied identifizieren könnt, und es könnte schön sein zu hören, dass es noch jemanden gibt, der in einem ähnlichen Boot sitzt wie ihr", erklärte der 26-Jährige.

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi bei den Brit Awards 2023

Anzeige

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de