Darum wird Leni Klum in Deutschland öfter von Fans erkannt!

Hier wird sie öfter angesprochen! Leni Klum (18) entschied sich vor wenigen Jahren dazu, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter zu treten. Da Heidi Klum (49) in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, hat das Nachwuchsmodel natürlich einen besonderen Bezug zu dem Land. Ihren Lebensmittelpunkt hat die Beauty aber in den USA. Bei einem Besuch in Hamburg verrät Leni nun: So anders ist ihr Ruhm im Heimatland ihrer Mama im Vergleich zu den USA!

In einem Interview mit RTL meint die 18-Jährige, dass der Unterschied vor allem darin bestehe, dass sie in Deutschland öfters erkannt werde. "Ich lebe eigentlich in Amerika und dort hing noch nie eine Werbekampagne in der Straße. Daher ist es für mich nicht normal, in einen Laden zu gehen und mich hier auf Plakaten zu sehen", erzählt der Promi-Spross. Das habe zur Folge, dass Leni oft angesprochen werde. "In Amerika bin ich noch nie angesprochen worden", erklärt sie und fügt hinzu: "Hier ist es ganz anders. [...] Es ist seltsam, aber auch aufregend."

Vor wenigen Tagen präsentierte sich die älteste Tochter von Heidi Klum auf Instagram wieder blond. Zum offiziellen Good Hair Day veröffentlichte die Studentin einen Werbepost im Netz, auf dem sich das Model selber die Haare macht. Dabei fällt auf: Leni hat sich von einer Brünetten in eine Blondine verwandelt.

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum im April 2023

Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige

Instagram / leniklum Model Leni Klum, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de