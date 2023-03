Wieder blond! Fans sind begeistert von Leni Klums neuem Look

Leni Klum (18) trägt die Haare schön! Die Tochter von Heidi Klum (49) und Flavio Briatore (72) weiß sich vor ihren rund 1,7 Millionen Abonnenten auf dem eigenen Social-Media-Account in Szene zu setzten. Kritik nach äußerlichen Typveränderungen bleibt dabei nicht aus – wie Anschuldigungen, sich unters Messer gelegt zu haben. Ihr neuer Look scheint jedoch viele zu überzeugen: Fans lieben Lenis neue Haarfarbe!

Zum offiziellen Good Hair Day am Sonntag veröffentlichte die 18-Jährige einen Werbepost via Instagram, auf dem sich das Model selber die Haare macht. Dabei fällt auf: Leni hat sich von einer Brünetten in eine Blondine verwandelt. Ihre Follower konnten sich vor Begeisterung kaum halten: "Sie ist jetzt blond. Oh mein Gott, es ist so perfekt". "Die Farbe sieht so schön an dir aus" schrieb ein anderer, während ein Weiterer freudig kommentierte: "Die blonde Leni ist zurück."

Es gab jedoch auch vereinzelte Liebhaber, die Lenis alten Look hinterhertrauern: "Wo sind deine braunen Haare geblieben?" Auffällig ist, dass es viele deutschsprachige Kommentare gibt. Erst Anfang März kritisierte ihr Großvater Günther auf Instagram, dass seine Enkelin sich nur auf Englisch mitteile: "Schön wäre, wenn du auch in Deutsch posten würdest."

Instagram / leniklum Model Leni Klum, März 2023

SIPA PRESS Heidi Klum mit Tochter Leni

SIPA PRESS / ActionPress Leni Klum, Januar 2023

