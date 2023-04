Das ist die Todesursache von Madonnas älterem Bruder Anthony

Woran starb Madonnas (64) Bruder? Die Queen of Pop war in einer richtigen Großfamilie aufgewachsen: Sie hatte sieben Geschwister. Zu ihrem ältesten Bruder Anthony Ciccone pflegte die Musikerin jedoch eher kein gutes Verhältnis. Er hatte stets mit Alkoholproblemen zu kämpfen und war mehrere Jahre ohne festen Wohnsitz. Im vergangenen Februar verstarb der 66-Jährige dann. Nun kamen Details zu den Hintergründen ans Licht.

Mirror berichtet nun: Anthony starb an einer Kombination aus Atemstillstand und Kehlkopfkrebs, insbesondere Rachenkrebs, der durch Rauchen verursacht wird. Der Bruder der Sängerin wurde in einer Pflegeeinrichtung in Michigan behandelt, als er aus dem Leben schied. Seine berühmte Schwester bezahlte wohl trotz des einstigen Zwists die Rechnungen.

Die "Like a Prayer"-Interpretin hatte kurz nach dem Tod ihres Bruders in ihrer Instagram-Story schöne Worte für ihn gefunden: "Danke, dass du mich als junges Mädchen so beeindruckt hast und mich [...] gelehrt hast, über den Tellerrand hinauszuschauen." Dazu hatte sie ein schwarz-weißes Bild gepostet, das sie und weitere Personen gemeinsam mit ihrem geliebten Bruder zeigt. "Du hast viele wichtige Samen gepflanzt", ergänzte sie dankbar.

Madonna bei den Grammy Awards, 2015

Madonna bei der New York Fashion Week

Madonna, April 2022

